Wall Street bajó ligeramente, acusando el golpe tras la falta de precisiones de Donald Trump sobre sus reformas económicas en su primera conferencia de prensa tras su triunfo: el Dow Jones perdió 0.32% y el Nasdaq 0.29 por ciento.

El índice Dow Jones Industrial Average retrocedió 63.28 puntos a 19,891.00 puntos, y el Nasdaq, de dominante tecnológico, 16.16 puntos, a 5,547.47 unidades. El índice ampliado S&P cedió 4.88 puntos, 0.21%, a 2,270 puntos.

"Creo que hay una cierta decepción por la conferencia de prensa de Trump (...) donde no mencionó algunas cosas que los inversores querían escuchar", sostuvo Peter Cardillo, economista jefe de First Standard Financial.

El futuro presidente de Estados Unidos, que dio el miércoles su primera conferencia de prensa desde su elección, no detalló cómo pensaba poner en práctica sus promesas de reducción de impuestos, flexibilización de las regulaciones que atañen a las empresas y de impulso del gasto en infraestructura.

"Tal vez hay una sensación creciente de que muchas de las medidas de Trump para el crecimiento no se implementarán o no rendirán frutos para la economía hasta 2018 como muy pronto", comentó Bill Lynch, de Hinsdale Associates.

A esto se suma la "prudencia" antes de la publicación de los primeros resultados de empresas importantes el viernes, según Cardillo.

En México, la BMV concluyó con un alza de 0.28%, en una jornada de escasa información económica y apoyado por emisoras que tuvieron alzas importantes como Grupo México, Cemex y Grupo Financiero Banorte.

El principal indicador accionario, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana se ubicó en 46,060.09 unidades, con un incremento de 127.33 puntos respecto al nivel previo.