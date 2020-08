La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con ganancias animada por un mayor apetito por activos de riesgo en los mercados a escala global. En su quinta sesión consecutiva en verde, los inversionistas de la plaza local se dejaron influenciar por información proveniente desde Rusia, así como de Estados Unidos.

El referencial índice S&P/BMV IPC, que integran las 35 acciones con mayor liquidez del país, concluyó las operaciones con una ganancia de 1.08% a un nivel de 38,703.59 unidades. En la segunda bolsa de valores de México, la Bolsa Institucional de Valores (Biva), el índice FTSE BIVA ganó 1.14% a 793.82 puntos.

S&P/BMV IPC

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio a conocer que su país aprobó la primera vacuna contra Covid-19 en el mundo, con el nombre de Sputnik. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a través de su cuenta Twitter que considera realizar un recorte al impuesto a las ganancias de capital.

Esta información dio impulso a las plazas accionarias a escala global. No obstante, en las últimas horas se registró en el mercado estadounidense una venta de activos que llevó los índices a terreno negativo. En el mercado local no ocurrió así porque la recuperación no ha tenido la misma magnitud.

Mejores desempeños

Con los mejores desempeños dentro del índice de referencia destacaron Alsea (6.79%) y Liverpool (2.40%), de consumo discrecional; Santander (6.79%), Gentera (4.01%), Inbursa (3.31%) y Banorte (2.61%), adempas de las aeroportuarios Asur (+4.18%), GAP (+4.08%) y OMA (2.69 por ciento).

"El mejor desempeño se concentró en los sectores más sensibles al ciclo económico o que continúan con fuertes descuentos tras las caídas de marzo", destacó en un reporte sobre el cierre del mercado de capitales Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de la firma especializada Banco Base.

[email protected]