El Principal asesor comercial del presidente Donald Trump acusó a Alemania de usar un euro sumamente subvalorado para obtener ventajas competitivas, lo que provocó un rechazo de la canciller Angela Merkel y llevó a la divisa a un máximo de ocho semanas contra el dólar.

Peter Navarro, director del nuevo Consejo Nacional de Comercio de Trump, dijo al periódico Financial Times que el euro es como un marco alemán implícito , cuya baja cotización da a Alemania una ventaja comparativa sobre Estados Unidos y sus socios europeos.

El euro subió, tras el reporte, a un máximo de ocho semanas contra el dólar, a 1.08 dólares, alejándose del nivel más bajo en 14 años que tocó a principios de mes, a 1.0339 dólares. En los tres años previos había descendido casi 25 por ciento.

Alemania es un país que siempre ha instado al Banco Central Europeo a llevar a cabo una política independiente, al igual que lo hizo el Bundesbank antes de que existiera el euro , dijo Merkel en una conferencia en Estocolmo junto con el primer ministro sueco, Stefan Lofven.

Debido a eso no influiremos en la actuación del BCE. Y, como un resultado, no puedo y no quiero cambiar la situación como está , añadió.

Una portavoz del ministerio de Finanzas alemán dijo que era injusto señalar al superávit actual germano pues es sólo uno de 19 países que forman la zona euro, añadiendo: Después de todo, nadie discute sobre el estado actual de las cuentas de California .

Las promesas de Trump de rebajas tributarias, planes de gasto fiscal y las alzas de las tasas de interés en EU han impulsado al dólar a nivel global. Sin embargo, una divisa fuerte amenaza la competitividad estadounidense y dificulta el retorno de los trabajos manufactureros al país, una de las principales cartas electorales del presidente.

Navarro, un destacado crítico de China y autor del libro Death by China (China: conflicto a la vista), indicó que Alemania es uno de los principales escollos para un acuerdo comercial entre EU y la UE y que las conversaciones sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) están muertas, reportó el rotativo.