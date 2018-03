Andbank España ha lanzado Gestión Value, un fondo de fondos español de renta variable con filosofía value o 'inversión en valor'. Este vehículo de inversión aúna la estrategia de los cuatro grandes gestores value en España -AZ Valor, Cobas, Bestinver y Magallanes- y la inversión directa en acciones de la compañía Berkshire Hathaway, el buque insignia del mítico inversionista del value Warren Buffet.

El fondo contará inicialmente con una inversión cercana al 75% en los fondos internacionales de AZ Valor, Cobas, Bestinver y Magallanes y del 25% en los fondos españoles de estas mismas entidades. Además, un 5% se invertirá directamente en las acciones de Berkshire Hathaway, la sociedad holding dirigida por Warren Buffett.

El producto estará disponible a través de la plataforma de fondos de Andbank para cualquier inversionista a partir de 1 participación en la clase retail y de un millón de euros, en la clase institucional.

La gestión de este fondo de fondos tomará como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Total Return Net y su objetivo es seleccionar activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión.

