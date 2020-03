En medio de sesiones con mucha volatilidad y terminada la temporada de reportes bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), analistas mantienen sus estimaciones del S&P/BMV IPC de este año.

“Todavía no, hasta que veamos las repercusiones que tendrá (el coronavirus) en el primer trimestre de firmas industriales y de los bancos, qué tanto se van a afectar sus números, hasta dónde fueron afectados por el pánico”, dijo en entrevista Jorge Gordillo, director de Análisis de CIBanco, quien anticipa que el IPC llegue a 49,000 puntos.

El especialista señaló que una vez evaluado esto, es probable que lo recorte, pero de momento no cree que sea adecuado, pues dice que se tiene que analizar si el brote vírico afectará los planes anuales de las compañías que cotizan en la BMV.

Carlos González, director de Análisis y Estrategia de Monex, expresó que el brote vírico sí modifica la expectativa de crecimiento tanto a nivel económico como para las emisoras del S&P/BMV IPC.

En lo que va del año el IPC tiene un retorno negativo de 2.45% a 42,472.25 enteros, respecto de su cierre del 2019 en 43,541.02 unidades.

“Nosotros teníamos una expectativa de crecimiento no muy alta, para el IPC cercano a 5%, pero con valuaciones muy atractivas, me parece que ahora esta expectativa de crecimiento pudiera ser ligeramente inferior, las valuaciones me siguen pareciendo atractivas, pero el momentum pudiera ser más tardado”, comentó el estratega de Monex.

La casa de Bolsa considera que el IPC finalice en 50,000 puntos hacia el final del año, un retorno potencial de 17.72% respecto a su nivel actual. González reiteró que el pronóstico de crecimiento para las compañías del IPC estaba en gran parte influenciado por el rezago de años anteriores respecto a mercados emergentes, y a la posibilidad de menores tasas de interés.

“Sin embargo, con esto probablemente modifiquemos nuestro escenario, es todavía prematuro, pero me parece que la valuación o los niveles objetivos sí podrían ajustarse, pero tiene que ver más con un tema del momento. Sí los estaremos modificando, pero con un poco de más información”, expresó a El Economista.

Reportes del 4T19, regulares

Asimismo, Jorge Gordillo señaló que, concluida la temporada de reportes trimestrales, a la que calificó de “regular”, harán ajustes a los precios objetivos de algunas firmas de la Bolsa. Así, podría hacer un ajuste de hasta 1,000 puntos a su pronóstico del IPC.

El estratega de CIBanco dijo que el sector de industriales y construcción tuvieron el peor desempeño, en tanto que los de telecomunicaciones, aeropuertos y comerciales, como Walmart y Liverpool presentaron cifras satisfactorias.

