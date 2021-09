Analistas bursátiles proyectan que el principal índice accionario de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), S&P/BMV IPC, finalice este año en las 53,300 unidades, lo que supondría un aumento de apenas 2.82% respecto al cierre de este viernes, cuando concluyó la jornada en 51,835.09 puntos.

De acuerdo con la encuesta Sentimiento del Mercado, elaborado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) y que contó con la opinión de 20 analistas que representan a distintas casas de Bolsa, las expectativas sobre el cierre anual del S&P/BMV IPC mejoró en septiembre respecto a agosto, cuando apostaban a un cierre de 52,500 puntos.

Las proyecciones de los inversionistas mejoraron, luego de que el índice tocó niveles históricos que superaron las 53,300 unidades y tocó seis máximos en agosto. Este récord lo perdió la semana pasada el índice de referencia del mercado accionario, cayendo por debajo de los 52,000 enteros.

Analistas de Banorte Casa de Bolsa destacaron que los máximos que ha tocado el IPC estuvo apoyado por “el apetito por riesgo, que llevó a romper por primera vez en la historia la barrera de las 53,000 unidades.

Pero, ”moderó el impulso ascendente y ahora intentará reconocer un soporte que se localiza en 51,500 puntos. Si falla en respetar este nivel tomará rumbo hacia el promedio móvil de 50 días, actualmente en 50,900 unidades. Consideramos que este terreno es un importante punto de inflexión que va a definir el siguiente movimiento”, señalaron.

Gerardo Copca, director de Análisis en MetAnálisis y participante de la encuesta de la AMIB, explicó que prácticamente los máximos y la fuerza del índice que se vio en agosto estuvo influenciado por el crecimiento en las acciones de América Móvil (AMX) y Walmart de México y Centroamérica (Walmex), ya que no todo el mercado, en general, subió.

“La influencia que traen esas dos acciones representa aproximadamente el 25% del índice S&P/BMV IPC. Las alzas de AMX de más del 18% y Walmex de alrededor del 10%, permitieron que se alcanzaran esos máximos históricos en agosto”, puntualizó Gerardo Copca.

Comentó que también han influido los “buenos” resultados que las empresas reportaron en sus estados financieros del segundo trimestre, que en la mayoría superaron las expectativas del mercado.

Toma de utilidades

El especialista, dijo, que en este mes se ha dado una toma de utilidades que han provocado caídas en el índice de la BMV. Incluso, explicó que los máximos se deben tomar con cautela porque hay riesgos que pueden causar volatilidad en el mercado accionario mexicano en lo que resta del año.

“Hacia adelante hay algunos riesgos, como por ejemplo, el inicio del tapering (el retiro de los estímulos económicos que la Fed ha inyectado en la economía estadounidense) que pudiera darse en noviembre, lo que le quita liquidez a los mercados de riesgos”, abundó Copca.

“Vemos que también hay riesgo de que la actividad económica tampoco siga creciendo porque no está totalmente reactivada y la pandemia sigue fuerte, todavía no estamos en semáforo verde. Entonces la economía, más el tapering, más las alzas en las tasas de interés que está presentando el Banco de México, pudieran frenar el mercado y dejarlo en los máximos históricos que ya alcanzó. Pero no hay que exagerar el optimismo y hay que ser un poco moderados”, agregó.

El sentimiento de los analistas respecto a si estarían dispuestos a invertir en el mercado accionario mexicano también cambió, con un 23.1% que opinó que “sí lo haría” frente al 25% registrado en agosto pasado.

judith.santiago@eleconomista.mx