Las acciones en la bolsa de Nueva York repuntaron el martes 22 de septiembre, lideradas por las alzas de Amazon.com, a pesar de que el posible retraso de un paquete de estímulo en el Congreso de Estados Unidos y un aumento en el número de casos de coronavirus mermaron las esperanzas de una recuperación económica rápida.

El Promedio Industrial Dow Jones ganó 140.48 puntos, o un 0.52%, a 27,288.18 unidades; el S&P 500 subió 34.51 puntos, o un 1.05%, a 3,315.57 unidades, y el Nasdaq Composite trepó 184.84 puntos, o un 1.71%, a 10,963.64 unidades.

Los títulos de Amazon.com Inc saltaron un 5.7% después de que Bernstein elevó su recomendación sobre el papel a "desempeño elevado", diciendo que la compañía continuaría recibiendo beneficios de sus suscriptores premium y de negocios vinculados incluso si la pandemia de Covid-19 es controlada.

Los papeles de Microsoft Corp, Apple Inc, Alphabet Inc y Facebook Inc, que juntos han impulsado la remontada de la bolsa estadounidense después del derrumbe inducido por el coronavirus en marzo, ganaron más de un 1.6 por ciento. Las compañías habían sufrido la peor parte de una reciente ola de ventas.

Siete de los 11 principales segmentos del S&P 500 operaron con alzas, liderados por los papeles de tecnología y de consumo discrecional.

Las acciones estadounidenses comenzaron la semana en rojo por temores a una nueva ronda de confinamientos en Europa y el estancamiento en el Congreso estadounidense para aprobar un nuevo paquete de ayuda del gobierno por la crisis del coronavirus. Las discusiones entre republicanos y demócratas se centran en los montos de la asistencia fiscal.

El referencial S&P 500 terminó el lunes un 9% por debajo de su máximo histórico marcado el 2 de septiembre, operando justo por encima del terreno de corrección.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, dijo el martes a un panel del Congreso que la economía había mostrado una "marcada mejora" desde que la pandemia la llevó a la recesión, pero el camino a seguir sigue siendo incierto y el banco central de Estados Unidos hará más si es necesario.

El presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, también advirtió que la economía corre el riesgo de una recuperación más prolongada y lenta, e incluso podría caer en recesión, si el Congreso no aprueba más estímulos.

