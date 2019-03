Amazon planea lanzar su propia cadena de tiendas de autoservicio en Estados Unidos con productos a un precio menor incluso que el de Whole Foods, según reportó The Wall Street Journal.

El gigante del comercio electrónico planea abrir una docena de tiendas, ubicándose la primera en Los Ángeles hacia el final de este año.

Las acciones de Walmart, Kroger y Sprouts cayeron en Wall Street al darse a conocer la noticia.

Los papeles de Walmart Stores cayeron 1.07% a 97.93 dólares, mientras que las de Kroger perdieron 4.47% a 28.02 dólares. Los títulos de Sprouts descendieron 0.51% a 23.20 dólares por papel.

Aún no está claro si las tiendas llevarán la marca Amazon, pues el journal reportó que se manejarían independientes de la cadena Whole Foods.

Amazon está en pláticas para abrir sus tiendas de autoservicio en centros comerciales en San Francisco, Seattle, Chicago, Washington DC y Filadelfia. Los establecimientos serán la mitad de tamaño de una tienda de autoservicio tradicional.

Amazon estaría interesado en posibles adquisiciones para fortalecer su estrategia de tiendas de autoservicio. Cadenas de supermercados regionales de mediano tamaño con una docena de tiendas estarían en la mira de Amazon.

La emisora de Jeff Bezos entró al mercado de venta de alimentos cuando en el 2017 anuncióla compra de la minorista Whole Foods. Ahora pretende ofrecer precios todavía más bajos en su nueva cadena, con la cual no competirá directamente con Whole Foods.

La jugada marca otro paso de Amazon del mundo digital al físico. La compañía cuenta con locales de ventas minoristas que no tienen cajeros físicos.