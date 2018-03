El gigante del comercio electrónico Alibaba Group Holding Ltd trabaja en un plan para cotizar acciones en China, su país de origen, informó el jueves el Wall Street Journal citando a personas familiarizadas con el asunto.

Alibaba está evaluando las formas en que sus acciones podrían ser negociadas en China continental, informó el periódico, que agregó que una salida a Bolsa secundaria en el país asiático podría suceder incluso este verano si se cambian las reglas bursátiles chinas para habilitar a empresas internacionales.

“Desde nuestra OPI (Oferta Pública Inicial) en Estados Unidos, hemos declarado que si las normas lo permiten, consideraríamos una salida a Bolsa en China “, dijo a Reuters un portavoz de Alibaba.

La noticia llega semanas después de que se informó que Pekín podría permitir que sus gigantes tecnológicas que cotizan fuera del país vendan acciones en China continental.

Alibaba, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, es una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo en los mercados bursátiles internacionales. Otras son Baidu Inc, JD.com Inc y Tencent Holdings Ltd.

avanzan negociaciones

En un encuentro con Jack Ma, presidente ejecutivo de Alibaba, la gobernadora de la región de Hong Kong expresó su deseo de que el grupo asiático cotizara en el mercado de valores de la región.

En ese encuentro, que se produjo en enero, el presidente ejecutivo de Alibaba aseguró que estudiarían “seriamente el mercado de Hong Kong”.

La región se prepara para permitir acciones con diferentes derechos bajo las nuevas normas propuestas por el mercado de valores para echarle un pulso a Nueva York.

Las novedades que introducirá la Bolsa de Hong Kong permiten acciones con diferentes derechos de voto y estructuras alternativas de gobierno y accionariado, según recogió Reuters.

En su debut en la Bolsa de Nueva York, Alibaba fue valorada en 231,400 millones de dólares, una cifra récord en el sector.

El día de su estreno en el mercado, las acciones del grupo se dispararon 38.07% y concluyeron la jornada a 93.89 dólares.