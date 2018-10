El director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Alfonso Sarabia, confirmó que no lanzarán la Fibra E en lo que resta de esta administración, por lo que el proyecto se entregará al próximo gobierno federal.

“Es un asunto que se dejará en la entrega-recepción a las personas que nos van a suplir. Les vamos a dejar todo preparado para que lo echen a andar”, argumentó en entrevista posterior en el marco del Día Mundial del Correo.

El funcionario recordó que los recursos que se obtendrían a través de este instrumento financiero se utilizarían para modernizar la infraestructura de ASA, organismo que opera aeropuertos y presta servicios de suministro de combustibles.

Precisó que la situación con el lanzamiento de la Fibra E obedeció a la demora en la publicación de las nuevas tarifas de almacenamiento de combustibles de aviación por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Comentó que para llevar a cabo este esquema se requiere cerca de cuatro meses para lanzarla en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por lo que “la estamos preparando para que las nuevas autoridades decidan qué es lo más conveniente”.

Sarabia de la Garza mencionó que existen varios privados interesados en participar como comercializadores; sin embargo, aún continúan en pláticas con las aerolíneas y cuando tengan un contrato con estas empresas, ya podrán acercarse a ASA para contar con un espacio en las granjas del organismo.

Sobre si están de acuerdo con las nuevas tarifas, consideró que faltó más equilibrio en éstas, ya que existen estaciones de combustible en donde el consumo es muy bajo y será costosa la operación de las mismas.

“Estamos viendo que estas estaciones en las que no nos reditúa, transformarlas a puntos de suministro y que ya no sean almacenes, esto a través de autotanques, y así no se suspende el suministro ni la operación del aeropuerto”, explicó.

En este sentido, manifestó que están analizando cuáles son las estaciones que se pueden modificar, debido a que en algunas tarifas quedaron muy bajas, lo que ha impactado en los costos de operación.

“Al hacerlo como autotanque ya no tenemos tanta gente y eficientamos la operación en esas pequeñas estaciones de combustible”, indicó.

El directivo expuso que existe la posibilidad de que la industria pueda impugnar las tarifas, situación que se conocerá tras la reunión que sostendrán la próxima semana; sin embargo, reconoció que es difícil que se puedan cambiar, y si se logra, será un ajuste mínimo.