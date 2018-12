El próximo lunes, último día de 2018, se listarán 11 nuevos instrumentos en el mercado global de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por medio de los cuales los inversionistas tienen más alternativas para diversificar sus portafolios en valores extranjeros desde México.

De acuerdo con información del centro bursátil, de esos, ocho instrumentos son Títulos Referenciados a Acciones (TRACs o ETFs, por sus siglas en inglés), una emisora para acciones comunes y dos emisoras con ADRs (American Depositary Receipt).

Dichas emisoras son: la empresa estadounidense The AES Corporation, con clave de cotización AES y que cotiza en el New York Stock Exchange (NYSE), con acciones comunes; la firma Bilibili Inc., con clave BILI, que tiene como origen las Islas Caimán y opera en el Nasdaq, con ADRs igual que la emisora ICICI Bank, de la India, con clave de cotización IBN en el NYSE.

Entre los EFTs se encuentran cinco instrumentos de Irlanda que cotizan en el CBOE Europe y son:

ISHARES J.P. Morgan$ EM BOND UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)

ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)

ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)

ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)

ISHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)

Además, tres ETFs también de origen irlandés pero que cotizan en el London Stock Exchange y son:

ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF USD (ACC)

ISHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF USD (ACC)

ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD (ACC)

La representante del Listado y Administración de Valores de la BMV, Ximena Sánchez, comentó que “los listados de referencia cotizan en un mercado reconocido por la Comisión Bancaria y de Valores (CNBV)”.

Por medio de los instrumentos listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), los inversionistas mexicanos pueden invertir en empresas o instrumentos extranjeros desde México, con lo que pueden diversificar sus portafolios de inversión, optimizando sus rendimientos.

