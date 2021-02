Reforma a Ley del Banxico: ¿qué dijeron los banqueros, legisladores y sociedad civil en el Parlamento Abierto?

13

“Hay que dejar en claro los falsos riesgos que se han querido manipular a través de algunos actores de las instituciones financieras. La reforma no pone en riesgo la autonomía del Banco de México. Hay que decirlo, no es un ente autónomo del Estado, sino del gobierno. Constitucionalmente su autonomía no es absoluta o irrestricta, es autónomo en el ejercicio de funciones y administración”.