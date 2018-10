París.- Éric Zemmour se encontraba vestido de manera adecuada para adentrarse a una guerra. Ataviado con un traje gris, un cinturón marrón de Hermès y unos mocasines de ante, se desplazaba a través de la artillería cibernética que iba dirigida hacia su persona.

Unos días antes, Zemmour, un provocador columnista de Le Figaro y un personaje conocido en Francia, había lanzado una granada durante una entrevista en un programa dominical que se emite en horario estelar. Le dijo a la conductora Hapsatou Sy, una mujer negra, que era una pena que sus padres no le hubieran dado un verdadero nombre de pila, es decir, un nombre francés. “Tu nombre es un insulto a Francia”, dijo. Y así comenzó otra ronda del debate sobre la identidad nacional francesa.

Durante sus apariciones en televisión, segmentos de radio y columnas, el objetivo de Zemmour tal parece que es doble: escandalizar y normalizar. Aunque la extrema derecha francesa carece de poder político en la Asamblea, de alguna manera está ganando la batalla de las ideas, en gran parte gracias a Zemmour. La gente escucha con atención al hombre que acostumbra vestir con un traje gris.

Durante los últimos meses, Éric Zemmour predica sobre el declive francés, como en su momento lo hizo a través de su exitoso libro Le suicide français (El suicidio francés), publicado en el 2014.

El mes pasado publicó Destination française (Destino francés), una combinación temática entre la islamofobia con un revisionismo histórico inimaginable.

“Hoy vivimos en una colonización de facto de poblaciones que han venido del sur del Mediterráneo y que imponen, a veces porque son mayoría en determinados barrios y, a veces, con violencia, una sharia de facto”, dijo Zemmour en una entrevista en la sede de Le Figaro en París.

Zemmour anticipa una “nueva guerra civil” entre “quienes se resisten a perder la identidad francesa, es decir, sus rasgos cristianos y blancos”, y los que aceptan “la islamización de Francia”.

Estrictamente hablando, Zemmour pertenece a las “poblaciones que provienen del sur del Mediterráneo”. Nació en los suburbios de París en 1958, hijo de judíos bereberes que llegaron a Francia durante la guerra de Argelia, ya como ciudadanos franceses.

De alguna manera, sus puntos de vista son consistentes con los pied-noirs, los europeos que residían en Argelia y que se vieron obligados a salir de ese país tras su independencia en 1962; tendían a ser políticamente conservadores, desconfiados de los musulmanes y profundamente resentidos con Charles de Gaulle por haber renunciado a la lucha.

Zemmour suele criticar a De Gaulle por haber “realizado la eutanasia bajo anestesia” en una nación debilitada.

Admirador de Le Pen

Al mismo tiempo, Zemmour se hace eco de los puntos de vista históricos de Jean-Marie Le Pen, padre de la extrema derecha francesa. (El libro Mémoires de Jean-Marie Le Pen salió a la venta a principios de este año.)

Al igual que Le Pen, Zemmour realiza una defensa desenfrenada del gobierno francés de Vichy en la Segunda Guerra Mundial, un régimen que colaboró abiertamente con la Alemania nazi para arrestar y deportar a 76,000 judíos franceses y también a extranjeros.

El líder de Vichy, Philippe Pétain, en palabras de Zemmour, trataba de salvar al país.

Zemmour dijo una vez a una audiencia en la Gran Sinagoga de París que “la palabra ‘deportación’ en 1942 no significaba que se ‘deportaba a Auschwitz’. Significaba que los entregaban a Europa del Este”.

Actualmente, Zemmour culpa totalmente al antisemitismo contemporáneo de los árabes. “Es simple, si me atrevo a decirlo”, dijo a The Washington Post: “El antisemitismo renació en Francia con la llegada de las poblaciones musulmanas, donde el antisemitismo, si lo prefiere, es cultural”.

Poco después de hacer ese comentario, Zemmour preguntó al periodista si podía revisar sus comentarios vertidos durante la entrevista antes de que fuera publicada, una práctica regular en los medios de comunicación franceses. Se le dijo que no, y él se molestó.

Naranjas a la cárcel

Desde hace años, Francia tiene estrictas leyes sobre el odio. En ciertos momentos se han llevado a tribunales a personajes que lo despiertan. Por ejemplo, el historiador Georges Bensoussan fue recientemente acusado de cometer el delito de odio en contra de los musulmanes.

Zemmour fue declarado culpable de incitar al odio racial por decir en la televisión pública en el 2011 que los empleadores tenían el derecho de rechazar a los negros y árabes. “Si voy a la cárcel por esto, puedes traerme naranjas”, dijo al final de la entrevista que provocó una denuncia en contra de él.

Zemmour escribe en las páginas del periódico más burgués de Francia y es una voz asidua en RTL, una de las estaciones de radio más respetadas en el país. De esta manera, Zemmour ha logrado permear sus puntos de vista extremos a través de la controversia, un ejercicio que gusta en Francia.

“Es común que los burgueses conservadores se digan a sí mismos el significado de ser un buen judío: Vichy no era tan malo y que los musulmanes son incluso peores de lo que suele decir la gente”, comenta Dominique Moïsi, un politólogo cuyo padre sobrevivió a Auschwitz.

La popularidad de Zemmour se fabrica por la ansiedad social que produce la migración, el recuerdo reiterado sobre la racha mortal de violencia terrorista que comenzó en el 2015 y, finalmente, por el desencanto que está produciendo el gobierno del presidente Emmanuel Macron en una parte de la sociedad, quien lo ve como el “presidente de los ricos” debido a su interés exclusivo por su agenda empresarial.

Todos los historiadores, revisionistas

Muchos historiadores se preocupan por lo que escribe Zemmour sobre el pasado. Ven sus escritos cargados de errores. Zemmour es el primero en admitir que su trabajo no siempre se basa en pruebas sólidas: “No me considero un historiador profesional en el sentido de que no voy a los archivos para exhumar piezas”. Algo más, asegura que “todos los historiadores son revisionistas”.

Para Laurent Joly, autor de un nuevo estudio sobre el antisemitismo de Vichy publicado este mes, la popularidad de Zemmour es un signo preocupante de un público lector que no está interesado en la verdad.

Vivimos en un contexto de creciente ignorancia histórica, regresión intelectual y una crisis de valores”, dijo Joly.

Actualmente, Zemmour está en todas partes: sonriendo en portadas de libros, despotricando en las páginas de periódicos prestigiosos y diciéndoles a las minorías que cambien sus nombres (no franceses) frente a las cámaras de televisión.

“Lo que más me sorprende”, dijo Daniel Schneidermann, un analista de medios francés, “es la confusión general, que permite que su discurso sea uno entre los otros”.