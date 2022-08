Zelenski pide a América Latina suspender comercio con Rusia e ingreso de turistas rusos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió este miércoles suspender el comercio con Rusia e impedir el ingreso a los turistas de este país, al dirigirse por primera vez a América Latina durante una videoconferencia organizada por una universidad chilena.



Zelenski instó a los países a hacer sentir a Rusia "el alto precio" de haber invadido Ucrania hace seis meses, al participar en una conferencia virtual convocada por la Universidad Católica de Chile.



"Se debe cesar cualquier comercio con ellos para que entiendan qué quiere decir una guerra. No dejar a ninguno que ayude a evitar las sanciones. No dejar que sus turistas vengan a otros países", dijo Zelenski, según la traducción simultánea del ucraniano al español.



"Si ellos aman tanto su país y odian tanto a otros países, dejen que tengan sus vacaciones dentro del propio país y que continúen apoyando su autocracia", agregó.



La intervención virtual de Zelenski fue la primera dirigida a América Latina. En julio, los países del Mercosur ─Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay─ rechazaron darle la palabra al líder ucraniano durante una cumbre del bloque en Asunción, por no haber consenso sobre su pedido de participación.



"Es importante para nosotros que los países de América Latina sepan la verdad y compartir esa verdad con otros", enfatizó el miércoles Zelenski, en alusión a la invasión rusa a Ucrania en febrero.



De esa forma los rusos podrán entender "que se paga un alto precio por una agresión así", añadió.



En América Latina, Cuba es un destino frecuente para los turistas rusos. A principios de marzo unos 6,000 rusos fueron evacuados de la isla caribeña por el bloqueo internacional a aviones de su país, a causa de las sanciones a Moscú por la invasión a Ucrania.



Antes, en República Dominicana, otros 14,000 turistas rusos y 1,900 ucranianos quedaron varados en medio de la guerra entre ambos países.



Zelenski también denunció el miércoles que Rusia trata de prevenir el contacto de Ucrania con los países de América Latina y de África.



América Latina y el Caribe destina en promedio a Rusia, Ucrania y Belarús sólo el 0.6% de sus exportaciones, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que señala que Paraguay, Jamaica y Ecuador serían los países más afectados por un eventual cierre de esos mercados.

rrg