El presidente de Estados Unidos, Donald Trump tuiteó la mañana de este lunes que "yo decido lo que yo hago" y que cualquier encuesta que lo desfavorezca son "noticias falsas".

No queda claro qué motivó al presidente a emitir esos mensajes.

El New York Times publicó recientemente un reportaje nada halagador de cómo Trump pasa las noches en la Casa Blanca. Según lo publicado, Trump pasa gran parte de su tiempo viendo noticias por televisión y no estaba bien enterado del decreto en que se nombró a Stephen Bannon como miembro del Consejo de Seguridad Nacional antes de firmarlo.

Trump tuiteó la mañana del lunes: "Yo decido lo que hago, en base mayormente a la información recibida, y todo el mundo lo sabe. Hay medios noticiosos que mienten y lanzan NOTICIAS FALSAS para marginarme".

I call my own shots, largely based on an accumulation of data, and everyone knows it. Some FAKE NEWS media, in order to marginalize, lies!