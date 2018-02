Santo Domingo. Estados Unidos exhortó al gobierno venezolano a que permita la participación de la coalición opositora en las próximas elecciones presidenciales en una fecha acordada por ambas partes.

El gobierno estadounidense emitió su mensaje luego de que el presidente Nicolás Maduro denunciara en Caracas supuestas presiones del Departamento de Estado para boicotear el diálogo que celebran desde el lunes las autoridades y delegados de la oposición en la capital dominicana.

Según Maduro, Estados Unidos pretende sabotear el proceso electoral luego de que la Asamblea Nacional Constituyente —controlada por el oficialismo— decidió la semana pasada adelantar los comicios presidenciales para antes del 30 de abril.

Washington se mostró a favor de un “diálogo genuino” entre las partes, según un mensaje difundido a través de Twitter por la embajada estadounidense en Caracas. En el texto, Estados Unidos insistió en que el gobierno permita la participación de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en los comicios y “espera que el régimen de Maduro tenga el coraje de reformar” el Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo.

La MUD —una alianza de 20 partidos opositores— no podrá participar en las elecciones con un candidato único debido a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que también está controlado el gobierno.

FUERZA

En Washington, el embajador colombiano, Camilo Reyes, dijo el miércoles a periodistas que el presidente Juan Manuel Santos aprovechará la visita del secretario de Estado, Rex Tillerson, el próximo 6 de febrero para pedirle a la comunidad internacional que reconozca lo que él calificó de “crisis humanitaria”.

Reyes detalló que Colombia ha acogido a medio millón de venezolanos durante los últimos 14 meses y que el flujo migratorio también lo están sintiendo países como Brasil y Ecuador.

negociación

La eventual reforma del Consejo Nacional Electoral, el cronograma para los comicios y las garantías de transparencia forman parte de las demandas que la alianza opositora presentó en la mesa de negociación durante las conversaciones que se celebran en Santo Domingo.

Ambas partes comenzaron en diciembre una negociación formal en Santo Domingo con la mediación del presidente dominicano, Danilo Medina, y del expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, y la asistencia como observadores de representantes de Chile, Bolivia, Nicaragua y San Vigente y las Granadinas.

La oposición también solicita la liberación de presos políticos y la apertura de un canal humanitario para atender la escasez de alimentos y medicinas.

Mientras que el gobierno, por su parte, exige el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente y el repudio a las sanciones económicas internacionales.

Negociaciones, sin consenso

Tras el cierre de la cuarta ronda de negociaciones y con la convocatoria a elecciones presidenciales anticipadas como telón de fondo, los representantes del gobierno y de la oposición de Venezuela comenzarán consultas en Caracas sobre los avances de la negociación obtenidos en Santo Domingo y sobre aspectos en los que aún no logran consenso.

El presidente dominicano y mediador, Danilo Medina, indicó que al término de tres días de discusiones “sólo queda un asunto pendiente”, pero se abstuvo de revelar detalles. Manifestó que ese tema “debe ser discutido en Caracas”.

Representantes del gobierno aseguraron que hay grandes avances; no obstante, la oposición se mostró menos entusiasta. “El día de hoy no hay un acuerdo que podamos mostrar porque, a pesar de que hay avances en algunos de los temas, no todos los temas están cerrados”, dijo Julio Borge, vocero de la oposición.