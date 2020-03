Washington. La aspirante demócrata a la Casa Blanca Elizabeth Warren, última mujer entre los principales contendientes a convertirse en el rival del republicano Donald Trump en noviembre, anunció el fin de su campaña, confirmando el duelo entre Joe Biden y Bernie Sanders.

“Hoy suspenderé nuestra campaña para presidente”, comunicó la senadora progresista de Massachusetts de 70 años, al comunicar la decisión a su equipo, luego de malos resultados en las internas partidarias.

“Puede que no esté en la carrera por la presidencia en el 2020, pero esta pelea, nuestra pelea, no ha terminado. Y nuestro lugar en esta lucha no ha terminado”, agregó, sin indicar si endosaría la candidatura de alguno de los contendientes.

Warren no ganó ni una sola de la veintena de primarias demócratas hasta la fecha, y sufrió derrotas particularmente humillantes en Massachusetts, el estado que representa en el Senado, y en Oklahoma, donde se crió.

Su decisión se conoce un día después de la del multimillonario exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, que se retiró de la contienda, después de decepcionantes resultados en el Supermartes y dio su respaldo a Biden.