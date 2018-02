El canciller Rodolfo Nin Novoa defendió el apoyo de Uruguay a una resolución del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la que llamó a Venezuela a que “reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales y presente un nuevo calendario electoral”. Nin dijo que la resolución es una “exhortación a reconsiderar” la fecha de las elecciones y no es un exigencia. Por lo tanto, rechazó que se trate de una “injerencia” como sostuvo el sector Casa Grande liderado por la senadora Constanza Moreira.

El canciller dijo que el hecho determinante que motivó el apoyo de Uruguay a la resolución de la OEA es que el gobierno venezolano convocó a elecciones de la Asamblea Nacional junto con los comicios presidenciales, cuando el legislativo todavía tiene mandato vigente. Para Nin, el gobierno chavista “aprovechó” la decisión de la oposición de no presentarse a las elecciones con dirigentes y partidos proscriptos, para ir por la Asamblea Nacional sin oposición. “Es una elección de partido único que nos preocupa”, sostuvo Nin. El canciller agregó que varios documentos de la OEA como la Carta Democrática Interamericana están en “entredicho en Venezuela”.

Consultado sobre las diferencias internas que generó la posición de Uruguay en el Frente Amplio, Nin Novoa admitió que en relaciones internacionales “hay dos visiones” en el oficialismo. “Hay una mirada que no cree en una mayor apertura comercial como también hay otra que cree que los valores democráticos son para todos iguales y aunque algunos gobernantes se autodefinan de izquierda tienen posiciones que no son de izquierda porque a mí no me representan. Yo creo que nadie progresista o de izquierda puede sentirse representado por gobernantes que toman determinadas decisiones”.

Unión Europea

La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, pidió garantizar “elecciones creíbles” en Venezuela, reiterando que la Unión Europea (UE) está “lista para reaccionar” en caso contrario.

La UE está inquieta por el deterioro de la situación en Venezuela y podría desconocer las elecciones.