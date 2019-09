Ciudad de México. Luego de que algunos países de la OEA decidieran activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que contempla el empleo de la fuerza armada para una eventual intervención en Venezuela, el gobierno de México y otros países expresaron su rechazo a la medida.

El embajador de Venezuela en México, Francisco Arias Cárdenas, opinó que el posicionamiento mexicano coincide con su tradición, la adopción de la Doctrina Estrada.

“México es un país con dignidad, y nosotros apreciamos y respetamos eso”, manifestó al ser cuestionado en el marco de la celebración del 198 aniversario de la independencia de Nicaragua.

Y reiteró: “Venezuela rechaza el TIAR porque es un mecanismo de intervención, amenaza y presión. Nosotros valoramos la autodeterminación de los pueblos, así como la resolución de conflictos en términos pacíficos”.

El diplomático aseguró que el gobierno de Venezuela está a favor del diálogo y de acuerdos basados en el respeto, y rechazó que haya una percepción de aislamiento diplomático. Además, puntualizó que la nación sudamericana se defenderá ante cualquier amenaza e intervención militar.

“Nosotros estamos trabajando el diálogo y la paz. Ojalá nunca surja una intervención. Nosotros no tenemos un aislamiento diplomático. Los países no alineados respetan y avalan a Venezuela, y coinciden en que el diálogo es la vía a la paz. Hay quienes quieren aislarnos, pero nosotros tenemos que estar muy cerca de nuestro pueblo y de las naciones que no se inclinan ante vecinos imperiales”, concluyó.

Mecanismo de Montevideo

Anibal Cabral, embajador de Uruguay en México, dijo que los mecanismos que se basen en el diálogo para buscar una salida pacífica a la crisis venezolana serán efectivos.