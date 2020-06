Las campañas por la presidencia de Estados Unidos están por comenzar con el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump como protagonistas de la contienda electoral, y los usuarios de redes sociales no perderán la oportunidad de participar, mostrar sus puntos de vista, sátiras, críticas y todo tipo de información.

Esta creatividad en internet ya se comienza a viralizar en Twitter, donde está circulando un video en el que se emula a la precampaña de Joe Biden para comparar a los dos candidatos en una carrera hacia la presidencia.

En este video se muestra al actual presidente estadounidense, quien este domingo 14 de junio cumplió 74 años de edad, como un hombre poco activo y lento, con dificultades para caminar; mientras que se utilizan escenas de un otro video originalmente publicado en 2014, donde el exvicepresidente Biden corre acompañado del exmandatario Barack Obama por los pasillos de la Casa Blanca.

Al final del spot apócrifo se muestra la imagen de campaña del demócrata que dice "Biden President" y la frase en inglés "he can run and drink water" (él puede correr y tomar agua).

En el contexto de las campañas presidenciales en #EU, usuarios de redes sociales comienzan a comparar a los dos candidatos que protagonizarán la contienda electoral con videos satíricos que no tienen ninguna relación con las campañas originales de #Biden o #Trump. �� Especial pic.twitter.com/lWsrbOaUtz — El Economista (@eleconomista) June 15, 2020

En las precampañas reales, los precandidatos han aprovechado las redes sociales para publicar comentarios y videos proselitistas en donde prevalece una constante crítica de temas centrales como la economía, el desempleo, el sistema de salud estadounidense, la migración y especialmente las políticas que se han implementado para enfrentar la pandemia de Covid-19.

En su intento por frenar las fake news y proteger el proceso electoral del próximo 3 de noviembre las redes sociales están desarrollando diversas estrategias, desde etiquetar a medios controlados por el Estado, hasta verificar cuentas y la información que se publica.

El jueves pasado, el partido Republicano anunció que Trump será investido como candidato a la presidencia a fines de agosto en Jacksonville, en lugar de Charlotte, Carolina del Norte, como estaba previsto inicialmente, lo que dará inicio a las campañas oficiales.

