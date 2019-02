Como propuesta para encontrar una salida a la crisis de Venezuela el canciller de México, Marcelo Ebrard, y su par uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, así como representantes de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) propusieron el llamado Mecanismo de Montevideo como una alternativa para lograr la estabilidad donde el diálogo es el protagonista.

A través de está iniciativa suscrita en Montevideo, Uruguay, y de ser aceptada por las partes involucradas en Venezuela, los países firmantes proponen establecer un proceso que se desarrollará en cuatro fases, durante un periodo razonable y previamente acordado por los actores venezolanos.

En primer lugar se busca establecer el diálogo inmediato con la generación de condiciones para el contacto directo entre los actores involucrados, al amparo de un ambiente de seguridad.

Con el siguiente paso se pretende abrir una negociación basada en los resultados de la fase de diálogo a las contrapartes, buscando puntos en común y áreas de oportunidad para la flexibilización de posiciones e identificación de acuerdos potenciales.

En ta tercera fase se busca sellar los compromisos que implican la construcción y suscripción de acuerdos a partir de los resultados de la fase de negociación, con características y temporalidad previamente establecidas.

Por último, se busca implementar la materialización de los compromisos asumidos en la fase previa, con el acompañamiento internacional.

En rueda de prensa el canciller de Uruguay precisó que los gobiernos que buscan impulsar el Mecanismo de Montevideo coinciden en que la única vía para abordar la compleja situación que prevalece en Venezuela es el diálogo para la negociación, desde una perspectiva de respeto al derecho internacional y a los derechos humanos.

“Proponemos el Mecanismo de Montevideo a partir de nuestro legítimo interés y disposición de contribuir a que el pueblo venezolano y los actores involucrados puedan encontrar una solución a sus diferencias. Esta iniciativa se pone a disposición de los actores venezolanos como una alternativa pacífica y democrática que privilegia el diálogo y la paz, para fomentar las condiciones necesarias para una solución integral, comprehensiva y duradera”, refirió.

En caso de que las partes involucradas de Venezuela acepten iniciar el diálogo para garantizar una solución pacífica, los países suscriptores del Mecanismo de Montevideo invitarán a Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana, y a los excancilleres de Uruguay y México, Enrique Iglesias y Bernardo Sepúlveda, así como un alto representante de Caricom para que acompañen la iniciativa.

Por su parte, el Marcelo Ebrard informó que este mecanismo se compartirá con la Unión Europea aprovechando la reunión del Grupo de Contacto que se realizará este jueves.

“Este mecanismo es la propuesta que vamos a sostener y compartir con la Unión Europea. No creo que haya nadie que pueda sostener que no hay que comunicarse, porque si no hay comunicación entre las partes no se puede hacer nada”, manifestó.

Ebrard enfatizó que con el mecanismo no se están imponiendo condiciones porque a quien le corresponde resolver la situación de Venezuela es solo a los venezolanos, y expresó su apoyo a que se retome el diálogo pronto.

Dada la reciente implementación del mecanismo Ebrard indicó que no se ha presentado al gobierno de Estados Unidos pero que se pretende hacerlo así como a otros países de América Latina que estén interesados.