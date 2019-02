Montevideo. El denominado Grupo de Contacto Internacional (GCI) que debatió este jueves en Montevideo un plan sobre la crisis venezolana emitió una declaración donde promueve “elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles de acuerdo a la constitución venezolana”. En ese sentido, los países integrantes de la negociación rearmaron que buscarán “establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, afirmó este jueves en una conferencia de prensa que el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela conversó sobre cómo colaborar para una salida “pacífica” en Venezuela y “establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble”. “El problema venezolano se puede arreglar en la medida en que se empiece a hablar de elecciones”, dijo más adelante Nin al ser consultado por los periodistas.

El ministro, acompañado de la vicepresidenta de la Unión Europea, la italiana Federica Mogherini, expuso además que buscarán “restaurar la democracia en todas sus dimensiones” y conversar con todas las partes para que la ayuda humanitaria llegue a Venezuela.

La ayuda humanitaria “es imperiosa” según Nin, quien agregó que desde el GCI tratarán de “generar los canales necesarios para que Venezuela permita esa ayuda”. Mogherini comentó que además debe ser “canalizada” para que llegue “a quienes más lo necesitan”, y que sea independiente para que “nunca se vea politizada”.

La declaración fue adoptada por Uruguay, la UE, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, Portugal, Suecia, Alemania, Francia, Holanda y Reino Unido.

Ambos representantes procedieron a aclarar que el Grupo de Contacto Internacional y el Mecanismo de Montevideo (conformado por Uruguay, México y los países del Caricom) no son lo mismo, por lo tanto México no forma parte del GCI y no afirmó la declaración.

Queda solo

El canciller Marcelo Ebrard precisó que “México no puede, por mandato constitucional, apoyar la injerencia política en otros países, no podemos participar en algo que implique que nosotros determinemos el proceso político electoral”.

Ebrard informó que el Mecanismo de Montevideo iniciará la próxima semana cuando se busque a las partes interesadas de Venezuela para ver si están interesadas en entablar comunicación.