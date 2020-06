Montevideo. Como candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi no dudaba en condenar el régimen de Nicolás Maduro y calificarlo como una dictadura. Pero desde que empezó a cumplir funciones como ministro de Relaciones Exteriores, según dijo este sábado en una entrevista con El Observador, como canciller “no va a decir en este rol” que en Venezuela hay una dictadura.

“Soy canciller de la república. Ya no represento mi opinión o la de un sector político, sino la de todos los ciudadanos ante un gobierno con el cual mantenemos relaciones diplomáticas. Estoy usando un lenguaje respetuoso que es lo que corresponde a mi cargo”, se justificó Talvi al ser consultado, porque desde que asumió el cargo no volvió a definir al régimen de Maduro como una dictadura.

“Este canciller no va a decir en este rol esa palabra y lo que yo piense personalmente respecto del régimen que gobierna Venezuela dejó de ser relevante en el momento en que asumí este cargo. Basta con mirar lo que pensaba cuando no era canciller, entonces ya van a saber lo que pienso. No cambié de opinión pero como canciller no corresponde que yo use esos términos”, agregó después.

La postura de Talvi generó críticas de la otra ala del Partido Colorado. Tabaré Viera, referente del sector Batllistas, comentó: “Prefiero decirlo claramente. El Partido Colorado y yo siempre entendimos que en Venezuela existe una gran dictadura y no hay vuelta que darle”, afirmó a El Observador.

Raúl Batlle, también salió al cruce: “Yo al igual que más del 50% de este país pensamos que los regímenes como el venezolano o el cubano son dictaduras, no son ni siquiera dictablandas son dictaduras bien duras”.