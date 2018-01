Para algunos, la soltería significa entrar a un territorio apocalíptico. Entonces, ¿cómo sería una distopía de citas ficticia?

En su cuarta temporada, la serie de Netflix, Black Mirror, es un buen simulador.

El episodio “Hang the DJ” presenta a Frank (Joe Cole) y Amy (Georgina Campbell), atrapados en un experimento de citas en línea llamado System, cuyo objetivo es formar parejas, pero con fecha de caducidad, es decir, por tiempo definido que oscila entre 12 horas y 12 meses. Mientras la relación ocurre, el dispositivo va capturando más datos para que, en el futuro, los usuarios que participan puedan optimizar su curva de aprendizaje.

Hay algunos elementos en el universo ficticio de “Hang the DJ’s” que, al menos a primera vista, podrían parecer superiores a lo que ofrece Tinder en la vida real.

Los solteros se conocen de inmediato

¿Estás cansado de tener pequeñas conversaciones con extraños en Tinder? Reconócelo, por supuesto que lo estás. En cambio, System envía un mensaje al teléfono celular para avisar que la cita ya está concertada y que lo único que debes de hacer es presentarte en un restaurante.

En el 2013, el servicio online de citas OkCupid probó algo similar: una aplicación llamada Crazy Blind Date, donde las fotos de perfil se mostraban como imágen codificada. Los usuarios ingresaban las fechas y tiempos que tenían disponibles para concretar una cita así como las ubicaciones de su preferencia. La aplicación entonces hacia match con personas en función de su disponibilidad así como preferencias de ubicación. Sonaba como una brillante idea, pero la aplicación OkCupid recibió respuestas negativas. ¿Por qué? Bueno, una de las razones por las que la gente a menudo no quiere salir de inmediato con extraños que conoce en Internet es porque quieren asegurarse de que estén a salvo y, con frecuencia, la elección de un lugar público, no es suficiente para garantizar la seguridad. Sin embargo, en el mundo sereno en el que Frank y Amy se encuentran, el peligro parece venir no de sus citas, sino de policías de seguridad acechándoles con pistolas paralizantes.

Todos parecen estar buscando lo mismo: una relación

Qué concepto. En la vida real, los daters no sólo conocen a malos partidos (alguien a quien no le gustas, no te gusta o claramente no se gustan los unos a los otros), sino que también soportan el desamor de los buenos partidos. En la comunidad de solteros de “Hang the DJ’s”, todos parecen estar en la misma sintonía.

¿Dedicarías algunas horas del día a buscar una pareja por Internet en lugar de conocer a gente de manera convencional? Podría ser más efectivo, pero también podría enloquecerte. Los concursantes del programa televisivo The Bachelor (El Soltero), un reality show sobre citas de la cadena ABC, hacen algo similar.

Da certeza a las parejas sobre cuánto tiempo estarán juntos

Llámame cínico, pero cuando Frank y Amy presionaron los botones de System en su primera cita y descubrieron que su relación duraría un total de 12 horas me sentí increíblemente aliviado por ellos. Ambos parecían decepcionados. Todo lo que podía pensar era: ¡wow, eso lo hace fácil! No hay pensamientos de ansiedad sobre la persona con la que estás y cuándo puede terminar contigo; no se gasta energía en la incertidumbre de las citas. Todo está decidido. ¡Qué alivio!

Pero también: ¡qué pesadilla! Esto es básicamente un matrimonio arreglado por la tecnología con cero aporte humano. Los horrores se hacen obvios cuando ves lo miserable que son las otras citas de Frank y Amy.

Cuando se discuten los peligros de las citas en línea en la vida real, surge la paradoja de la elección. Esta es la idea de que frente a una gran cantidad de opciones, ya sea en Tinder o en las marcas de cereales, nos hemos vuelto más libres y por ende más felices, aunque más paralizados e insatisfechos.

System tiene como objetivo ofrecer lo mejor de ambos mundos: muchas opciones y, al final, se obtiene la mejor. No revelaré el final del episodio; lo único que puedo decir es que trata de ser espectacular.

Es una historia que comienza diciéndole a sus personajes que entreguen su libre albedrío a la supremacía de la tecnología, pero termina uniendo a ambos. Sí, la aplicación reúne a dos personas, pero aún deben tomar decisiones para ser felices.