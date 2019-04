Tras la victoria del actor y comediante Volodimir Zelensky, ucranianos en México opinaron sobre los retos y soluciones que debe atender el futuro presidente.

Ante el nuevo cambio presidencial, Andrii Iefimenko, emprendedor ucraniano, manifestó que “la situación interna del país no ha sido cuidada y eso se tiene que reparar, se tiene que mejorar la situación económica, el sistema de salud y la seguridad. El que Zelensky no pertenezca a la clase política puede ser una buena opción porque no tiene acercamiento al sistema político corrupto del país, es alguien independiente que puede hacer cambios benéficos”.

Kateryna Oleksiuk, diseñadora de vestidos de novia, aseguró que la sociedad ucraniana está abierta a los cambios y confió que el nuevo presidente cuente con el apoyo tanto de los ciudadanos como de los legisladores para llevar a Ucrania a ser una mejor nación.

“Este proceso electoral es importante, la gente está abierta a mejores cambios, se tiene que resolver primero el conflicto interno para poder resolver otros problemas como la guerra con Rusia lo cual traería más bienestar para los ucranianos.

Para la doctora Morozova Orzana, la inexperiencia en la política de Zelensky podría dar continuidad a más años difíciles en Ucrania.

“Considero que Ucrania seguirá teniendo años difíciles, va haber muchos conflictos políticos”.

Anna Drobnokhod, coreógrafa de ballet que vive en México desde hace 10 años, dijo: “Tengo dudas de Zelensky, se conoce su trabajo como actor no de político, creo que el resultado de que sea el futuro presidente es una tragedia para Ucrania porque es una marioneta puesta por el viejo partido prorruso.