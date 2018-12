A TRES meses de la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aseguró que la intención de los 27 no es mantener a Reino Unido dentro del bloque económico “a toda costa” sino que lo que se pretende es “claridad” sobre “nuestras relaciones futuras”.

En entrevista para la edición dominical del periódico alemán Welt am Sonntag, Juncker recordó que “no somos nosotros los que dejamos al Reino Unido, es el Reino Unido el que deja la Unión Europea”, por lo que consideró que es totalmente irrazonable que parte del público británico crea que corresponde solamente a la UE proponer una solución a todos los futuros problemas británicos.

“Mi petición es ésta: pónganse de acuerdo y dígannos luego qué es lo que quieren. Ya hace meses que nuestras propuestas están sobre la mesa”, aseveró ante las negociaciones sobre el Brexit.

Ante la reunión prevista para mediados de enero para que el Parlamento británico vote sobre el acuerdo del Brexit, Juncker destacó que de dar su respaldo la Cámara de los Comunes se empezaría a preparar la relación futura entre el Reino Unido y la Unión Europea al día siguiente sin esperar al 29 de marzo.

Cuestionado sobre si finalmente el Reino Unido abandonará el bloque económico en marzo próximo, Juncker declaró: “Estoy trabajando en el supuesto de que se irá, porque eso es lo que decidió el pueblo británico”, agregando que sólo los británicos decidirán la posibilidad de realizar un segundo referéndum.

Desafíos

Respecto al ascenso de partidos populistas en varios países de la UE, el funcionario consideró que no se debe creer que los populistas tienen razón.

“Los partidos tradicionales no pueden imitar a los populistas. No debemos dar a entender que los populistas tienen razón. Tenemos que dejar claro que sólo producen ruido y que no tienen ninguna propuesta específica que ofrecer para resolver los desafíos de nuestro tiempo”, insistió.

En relación con los comicios europeos del 2019, Juncker manifestó que sería “muy lamentable” que el debate electoral se centrara en el asunto de la inmigración.

“La cuestión de la inmigración es importante, pero está lejos de ser nuestro mayor problema. Da la impresión de que, en este asunto, hubiéramos perdido la capacidad de relativizar”, opinó.

Sin embargo, reconoció que la integración de los refugiados es un desafío para muchas comunidades locales y que no se debe de calificar de estúpidos a quienes se preocupan por alcanzar esta tarea.