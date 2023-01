Turquía "no está en condiciones" de ratificar adhesión de Suecia a la OTAN

Turquía "no está en condiciones" de ratificar por el momento el ingreso de Suecia en la OTAN, declaró el sábado Ibrahim Kalin, un asesor del presidente Recep Tayyip Erdogan, tras un incidente que causó malestar en Ankara.



"No estamos en condiciones de enviar la ley [de ratificación] al Parlamento, tenemos un verdadero problema con este tema" y los diputados podrían rechazarla, precisó Kalin.



El gobierno turco convocó al embajador sueco en Ankara para protestar por la difusión, el jueves, de un montaje de video realizado por la filial sueca del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en el cual se ve a Erdogan en la horca bajo el epíteto de "dictador".



Turquía bloquea desde mayo las candidaturas de Suecia y Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), por considerarlas santuarios de miembros del PKK y de otras organizaciones a las que define como "terroristas".



"Queremos avanzar, pero si ese tipo de incidentes se repiten, el proceso [de adhesión de Suecia] se ralentizará", dijo Kalin a periodistas.



El asesor presidencial turco afirmó que Suecia debe enviar "un mensaje claro" sobre su postura ante los miembros del PKK que residen en el país nórdico.



Suecia "debería garantizar, por ejemplo, que [el PKK] ya no podrá reclutar ni recaudar fondos" dentro de sus fronteras, declaró.



Kalin reconoció sin embargo que el nuevo gobierno sueco tomó varias iniciativas importantes, como la "muy apreciada" visita del primer ministro escandinavo a Ankara poco después de haber asumido el cargo.



Cuando Suecia y Finlandia presentaron su demanda de adhesión para reforzar la alianza militar occidental, tras la invasión rusa de Ucrania, Turquía exigió que esos países expulsaran a varios miembros del PKK y del movimiento del predicador Fetullah Güllen, acusado de haber fomentado un golpe de Estado en 2016.



A inicios de diciembre, Suecia expulsó a un miembro del PKK, enviándolo a Turquía, donde fue encarcelado de inmediato.

