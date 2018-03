Después de una intensa campaña presidencial y de su constante presencia en Twitter, donde movió al mundo con sus mensajes, Donald Trump inaugurará su gestión presidencial con la más baja popularidad en los últimos 40 años. Del otro lado de la moneda se encuentra el optimismo de una mayoría que cree que sí va a cumplir sus promesas impulsando la economía y también va a contener al terrorismo. Lo anterior lo mostró una encuesta elaborada por el Washington Post junto a ABC News.

De los encuestados, 54% tiene mala imagen del próximo presidente y sólo 40% asegura tener buena percepción de él. Actualmente, y después de ocho años de gobierno, el presidente Obama tiene 61% de popularidad.

A dos días de que Trump se convierta en el presidente número 45 de Estados Unidos, 52% de los encuestados asegura que Trump no está capacitado para convertirse en presidente. Aunque la buena noticia para él es que la cifra era mayor en noviembre.

La correlación ideológica entre Trump con los partidos políticos es clara: ocho de cada 10 republicanos asegura que sí está capacitado para gobernar mientras que la misma proporción de demócratas opinan exactamente lo contrario.

Sobre el tema de la posible injerencia de Rusia a las elecciones presidenciales una mayoría de estadounidenses está en contra de las reacciones de Trump. Sin embrago, los encuestados se encuentran divididos sobre el acercamiento amigable de Trump hacia el presidente ruso Vladimir Putin.

También están divididos los estadounidenses sobre el tema ético en el manejo que hace Trump sobre sus negocios. El presidente electo anunció que dos de sus hijos se harán cargo de éstos a través de un fideicomiso. En el rubro en el que Trump sale castigado por la mayoría es en sus declaraciones de impuestos. La población quiere que Donald Trump lo haga.

Trump es una figura que divide a los ciudadanos; quienes lo quieren no hay error de Trump que le pueda llegar a afectar, mientras quienes lo detestan no ven en él ni un solo rasgo positivo.

Repueban sus tuits

Uno de los periodos complejos en la política de Estados Unidos ha sido la transición. Este periodo ha sido protagonizado por el informe de los servicios de Inteligencia en donde la conclusión apunta a que los rusos tuvieron injerencia en las campañas electorales.

En la encuesta, 40% reprueba la forma elegida por Trump (tuits a líderes mundiales, amenazas a compañías automotrices y burlas a la actriz Maryl Streep). La transición de Obama fue aprobada por ocho de cada 10 estadounidenses mientras que siete de cada 10 opinó lo mismo en su momento con la transición de George W. Bush.

La encuesta concluye que 64% de los estadounidenses cree que Rusia es responsable del espionaje a la campaña de Hillary, en especial, a los correos electrónicos de John Podesta, su asesor.

Maltrata a medios

El maltrato al The New York Times o a la cadena CNN no ha gustado a la población. El 54% considera que Trump no ha tenido un buen comportamiento con los medios. Uno de los episodios recientes ocurrió el martes pasado durante su conferencia de prensa. Trump sobrepuso su voz a la del periodista de la CNN, Jim Costa.

¿Mal augurio los números rojos de Donald Trump? ¿Cómo serán dentro de seis meses?