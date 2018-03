El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revivió este viernes la incendiaria retórica de su campaña al participar, por primera vez como mandatario, en la conferencia anual de los conservadores estadounidenses.

"La era de las palabras vacías se terminó. Eso terminó. Ahora es el momento de la acción", dijo Trump a un auditorio reunido en las afueras de Washington.

NOTICIA: Encuestas golpean la imagen de Trump

En un discurso de alrededor de una hora, Trump repitió sus promesas de campaña, como la construcción de un muro en la frontera con México, la reforma del sistema de seguros médicos, la expulsión de inmigrantes indocumentados o la derrota del "terrorismo del islamismo radical".

Ante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Trump sostuvo que se usarán los recursos económicos que cuestan, al gobierno de Estados Unidos, los inmigrantes indocumentados para reconstruir comunidades estadunidenses en problemas y salvar incontables vidas de connacionales.

En este momento, los agentes migratorios están buscando a miembros de pandillas, a traficantes de drogas y a los extranjeros criminales, y echándolos de nuestro país , aseguró el mandatario en medio de una ovación de cientos de conservadores reunidos en un hotel del área metropolitana.

Estamos echando a los malos, gente que no debería estar (en Estados Unidos), sea por drogas, asesinato u otras cosas; estamos echando a los malos, son los primeros en irse, y lo dije desde el primer día, básicamente lo único que he hecho es cumplir mi promesa , remató.

