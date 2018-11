París. El presidente estadounidense, Donald Trump, estará ausente de un foro organizado por el presidente Emmanuel Macron en París este domingo para debatir sobre democracia y multilateralismo, anunciaron los organizadores.

Trump estará en la capital francesa junto con otros 70 líderes mundiales este fin de semana. Participará en una ceremonia en los Campos Elíseos el domingo para conmemorar el centenario del final de la Primera Guerra Mundial.

Decenas de líderes, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin, el turco Recep Tayyip Erdogan y la alemana Angela Merkel, acudirán posteriormente al Foro de París sobre la Paz, un evento que Francia quiere convertir en conferencia de paz multilateral anual.

Poniendo fin a la incertidumbre sobre si el mandatario estadounidense participaría en esta cita, el organizador del evento, Justin Vaisse, confirmó a la AFP que Trump no asistirá.

A principios de esta semana, Vaisse había minimizado la importancia de la presencia de Trump y enumeraba las razones por las que el mandatario estadounidense podría no haber encontrado la agenda de su agrado.

“El objetivo del foro es mostrar que existen muchas fuerzas en el sistema internacional —estados, ONG, fundaciones, intelectuales, empresas— que creen que necesitamos un mundo (...) abierto y multilateral”, dijo.

“Este mundo necesita reunirse y defenderse. No importa si los que no creen en el multilateralismo no están allí”, agregó.

El Foro de París sobre la Paz forma parte de lo que Macron considera una “lucha” contra las fuerzas nacionalistas que corren el riesgo de desestabilizar el sistema internacional, dijo Vaisse.

También ha criticado la visión de “America First”.

Intento de apagar una polémica

“No habrá ningún homenaje a Pétain el sábado”. Con estas palabras, el gobierno francés intentaba apagar una polémica después de que el miércoles el presidente Emmanuel Macron justificara incluir a este mariscal que colaboró con los nazis en una conmemoración por su papel en la Primera Guerra Mundial.

“Nunca fue cuestión de homenajearlo individualmente”, dijo Macron el jueves en Maubège (norte), durante una gira por los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), en el marco de las conmemoraciones por el centenario del Armisticio de este conflicto.

La polémica nació el miércoles, cuando Macron estimó que era “legítimo” incluir al mariscal Pétain en un homenaje a los militares que condujeron a Francia a la victoria, en un acto que se celebrará el sábado en el complejo de los Inválidos.