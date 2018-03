El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo la mañana de este lunes a líderes empresarios que cree que su Gobierno podría recortar las regulaciones que rigen para las compañías locales en un 75% o más.

Donald Trump prometió hoy al líderes empresariales masivos recortes de impuestos y regulaciones, pero advirtió que impondrá un impuesto fronterizo sustancial a empresas que salgan del país y busquen exportar sus productos a EU.

Trump prometió asimismo que su administración reducirá los impuestos tanto para la clase media como para las empresas de manera masiva . Estamos queriendo bajarlo al 15 o 20%, y es ahora del 35% pero quizás más como el 38% que el 35%... Eso es grande , señaló.

Trump reiteró además, en una reunión en la Casa Blanca con unos 10 líderes de compañías que iban desde la fábrica de equipamiento de defensa Lockheed Martin, Johnson & Johnson, Tesla, Whirlpool hasta la firma deportiva Under Armour, su compromiso de fijar un impuesto a las empresas que quieran importar productos al país luego de trasladar fábricas estadounidenses al exterior.

No obstante, Trump añadió que aquellos que quieran montar fábricas en Estados Unidos obtendrán aprobaciones rápidas para su creación y dijo también que quiere traer nuevamente a Estados Unidos a las grandes empresas manufactureras.

Trump sostuvo que países como Japón y China pueden exportar fácilmente a Estados Unidos pero no en sentido inverso.

Busy week planned with a heavy focus on jobs & national security. Top executives coming in at 9 A.M. to talk manufacturing in America. -DJT