El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la solicitud de su par mexicano, Enrique Peña Nieto, para que decline su posición de que México tiene que pagar por el muro fronterizo que él propuso.

En un acto de campaña el sábado tarde en el oeste de Pensilvania en apoyo a un candidato republicano al Congreso, Trump dio algunos detalles sobre una llamada telefónica que tuvo el mes pasado con Peña Nieto que llevó a la postergación de los planes para la primera visita del líder mexicano a la Casa Blanca.

Trump sacó el tema cuando la multitud comenzó a cantar: "Construyan ese muro".

El mandatario estadounidense calificó a Peña Nieto como un "tipo realmente agradable" que hizo su pedido respetuosamente.

"Él dijo: 'Señor Presidente, me gustaría que haga una comunicación de que México no pagará por el muro'", refirió Trump. "Le dije: '¿Estás loco? No voy a hacer esa comunicación'", agregó al contar lo que le respondió.

Cuando Peña Nieto dijo que sí, Trump añadió que se despidió: "Adiós, adiós. No hay forma de que yo haga ese trato".

El canciller mexicano, Luis Videgaray, reiteró la posición de México de no pagar por el muro en una publicación en Twitter el sábado por la noche.

"En la llamada del 20 de febrero el Presidente @EPN (Peña Nieto) reiteró con firmeza lo que siempre hemos dicho todos los mexicanos: nunca pagaremos, de ninguna manera, por un muro en la frontera", escribió.

"Bajo esa premisa seguiremos trabajando de manera constructiva en la relación bilateral con EUA (Estados Unidos)", agregó.

La visita del líder mexicano a Washington aún no ha sido reprogramada. El yerno y consejero principal de Trump, Jared Kushner, viajó a la Ciudad de México la semana pasada para intentar suavizar las tensiones.

Trump tiene previsto visitar un prototipo del muro en el área de San Diego el martes.