El presidente electo, Donald Trump, propuso este jueves ampliar el arsenal nuclear de Estados Unidos al afirmar que el país debe "fortalecer mucho" sus capacidades, al menos por ahora.

"Estados Unidos debe fortalecer y expandir su capacidad nuclear hasta el momento en que el mundo tome conciencia respecto a las armas nucleares", dijo Trump en un tweet, una afirmación que coincidió con una declaración similar del mandatario ruso Vladimir Putin.

Trump, quien pasa estos días en su mansión del sur de Florida, publicó varios tweets sobre diversos temas en el transcurso de la mañana.

Su mensaje sobre las armas nucleares se produjo horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin se reuniera con sus consejeros militares para evaluar la actividad militar de 2016.

Putin habló de fortalecer el potencial militar de sus fuerzas nucleares estratégicas y vigilar cuidadosamente cualquier cambio en el equilibrio de poder y en la situación político-militar del mundo, en especial a lo largo de las fronteras rusas", según la agencia rusa TASS.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes