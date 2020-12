Donald Trump promulgó este viernes una ley que expulsaría a las empresas chinas de las bolsas de valores estadounidenses, a menos que se adhieran a los estándares de auditoría de ese país, de acuerdi con la Casa Blanca. Esto le da al presidente republicano una nueva herramienta para amenazar a Pekín antes de dejar el cargo en enero.

La Ley de Responsabilidad de Empresas Extranjeras prohíbe que los valores de empresas foráneas coticen en cualquier bolsa de valores de Estados Unidos si no han cumplido con auditorías de la Junta de Supervisión de Contabilidad Pública durante tres años seguidos.

Aunque la ley se aplica a empresas de cualquier país, los patrocinadores de la legislación intentaron ligarla para apuntar a empresas chinas que cotizan en Estados Unidos, como Alibaba, la firma de tecnología Pinduoduo Inc y el gigante petrolero PetroChina Co Ltd.

La legislación, como otras que adoptan una línea más dura con firmas chinas, había sido aprobada por el Congreso por amplios márgenes a inicios de este año. Tanto demócratas como republicanos hacen eco de la línea dura de Trump contra Pekín, que se volvió más feroz este año cuando culpó al gigante asiático por la pandemia.

La ley también requeriría que las emisoras revelen si son propiedad o están controladas por algún gobierno extranjero. Funcionarios chinos han criticado esta medida como una política discriminatoria que oprime políticamente a sus empresas. Las autoridades se han mostrado reacias durante mucho tiempo a permitir que reguladores extranjeros inspeccionen las firmas contables locales, citando preocupaciones de seguridad nacional.