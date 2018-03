El presidente estadounidense Donald Trump prometió la mañana de este lunes un aumento "histórico" en el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas, al fin de una reunión con gobernadores en la Casa Blanca.

"Vamos a hacer más con menos, y a hacer un Gobierno austero y responsable", dijo Trump en una entrevista con gobernadores en la que señaló que planea proponer un incremento importante en el gasto en seguridad pública.

"Este presupuesto es la expresión de mi promesa de mantener seguro a Estados Unidos. Incluirá un aumento histórico en gastos de defensa", dijo el mandatario a periodistas.

El proyecto de presupuesto federal estadounidense que presentará Donald Trump incluirá un aumento de 54,000 millones de dólares en gastos de defensa y recortes en ayuda internacional.

Al fin de una reunión con gobernadores, Trump dijo que presentará un presupuesto federal centrado en "la seguridad pública y la seguridad nacional". El presupuesto estadounidense para las fuerzas armadas ya es el más elevado del mundo.

Trump también dijo que hablará sobre sus planes de gasto en infraestructura durante un discurso que dará el martes en el Congreso. "Vamos a empezar a gastar en grande en infraestructura", prometió.

