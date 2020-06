Washington. En un sombrío retrato detrás de bastidores, el exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, lo acusó de delitos graves que incluyen la búsqueda explícita de la ayuda del presidente chino Xi Jinping para ganar la reelección en Estados Unidos.

Bolton, un antiguo halcón de la política exterior al que Trump despidió en septiembre, también dijo que el presidente de Estados Unidos había expresado su voluntad de detener las investigaciones criminales para otorgar “favores personales a dictadores que le gustaban”, según un extracto de libro publicado en el New York Times.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre extractos de “The Room Where It Happened: A White House Memoir” publicados en el Wall Street Journal, el New York Times y el Washington Post.

Las acusaciones son parte de un libro que el gobierno de Estados Unidos intenta bloquear con una demanda, argumentando que contiene información clasificada y que comprometería la seguridad nacional.

Los extractos retratan a un presidente de Estados Unidos ridiculizado por sus principales asesores y que se expuso a acusaciones mucho más graves que las que impulsó la Cámara de Representantes, dirigida por los demócratas, el año pasado.