El presidente Donald Trump llamó a jefes policíacos a sumarse a los esfuerzos de su gobierno para la deportación de indocumentados, sugiriendo que los policías locales pueden ubicarlos y arrestarlos mejor que las autoridades migratorias.

Al hablar aquí en la conferencia de jefes de policías de grandes ciudades, Trump ofreció dar a las policías locales las armas que requieren para confrontar el clima de violencia que viven algunas urbes, y del que culpó a pandillas, narcotraficantes e indocumentados.

NOTICIA: Donald Trump empieza primeras detenciones de inmigrantes en aeropuertos

Es hora de evitar que las drogas inunden nuestro país, y por cierto, lo haremos. Y diré esto: el general, ahora secretario (de Seguridad Interna, DHS), John Kelly será el hombre que lo hará, y le daremos un muro, y será un muro real , dijo.

El mandatario ofreció llevar esa batalla directamente a los cárteles de las drogas y trabajar para liberar a nuestras comunidades de la terrible garra de la violencia .

Ustedes tienen ese poder. Ustedes conocen a los ilegales; ustedes los conocer por sus nombres, ustedes los conocen por sus apodos, ustedes tienen ese poder , afirmó el mandatario hablando en un céntrico hotel de la capital donde se celebra el encuentro.

Trump externó que el gobierno federal nunca podrá ser tan preciso, pero ustedes están en los barrios y conocer a los malos y a los buenos .

NOTICIA: "Yo decido lo que yo hago": Donald Trump

Quiero que entreguen a los malos. Llamen a los representantes del secretario Kelly y los vamos a sacar del país y regresarlos a donde vinieron y lo vamos a hacer rápido , ofreció.

En una orden ejecutiva firmada el 25 de enero, Trump aprobó una directiva mediante la cual restauró el controversial programa Comunidades Seguras , enfocándolo en la detención y deportaciones de inmigrantes indocumentados.

Thank you to our great Police Chiefs & Sheriffs for your leadership & service. You have a true friend in the @WhiteHouse. We support you! pic.twitter.com/niwuK5rgXR