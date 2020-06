El presidente Donald Trump llamó este lunes a los estados de Estados Unidos a tomar medidas enérgicas contra las protestas violentas que han sacudido a varias ciudades del país, diciendo que las autoridades deberían "imponerse" y arrestar personas para restablecer el orden tras seis noches seguidas de hechos de vandalismo y saqueos.

Residentes y dueños de negocios en ciudades desde Nueva York hasta Santa Mónica, en California, estuvieron la mañana del lunes barriendo vidrios rotos y haciendo un balance de los daños originados por la violencia que estalló tras las protestas por las desigualdades raciales y la brutalidad policial.

Tienen que imponerse", dijo Trump a los gobernadores en una conversación privada, según The New York Times. "Si no se imponen, estarán perdiendo el tiempo, los van a atropellar, van a parecer un montón de idiotas".