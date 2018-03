El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el martes a la industria farmacéutica impulsar la producción en el país y bajar los precios, al tiempo que prometió acelerar la aprobación de nuevos medicamentos y nombrar pronto a un nuevo jefe del organismo que regula al sector, la FDA.

Las acciones de cinco de las seis compañías farmacéuticas que estuvieron representadas en la reunión con Trump en la Casa Blanca subían más de 1% en promedio luego de las palabras del mandatario, lo que se compara con una caída de 0.5% del índice S&P 500.

El índice Nasdaq Biotech subía 1.1%, revirtiendo pérdidas anteriores, y el sector de cuidado de salud del S&P 500 avanzaba 0.7 por ciento.

A la reunión asistieron los presidentes ejecutivos de Novartis AG, Merck & Co Inc, Johnson & Johnson , Celgene Corp, Eli Lilly & Co y Amgen Inc, entre otros.

Trump dijo en la cita que los precios de los medicamentos eran "astronómicos".

"Tenemos que bajar los precios por muchas razones. No tenemos otra opción, por el Medicare y el Medicaid", dijo Trump a los ejecutivos, citando los programas gubernamentales de asistencia médica para ancianos, pobres y discapacitados.

Trump sostuvo también que la devaluación de las monedas de otros países ha provocado que las farmacéuticas aumentaran la externalización de su producción, por lo que pidió a las empresas fabricar más productos en Estados Unidos.

El mandatario aseguró además que los países extranjeros deben pagar una parte justa de los costos de desarrollo de los fármacos. "Vamos a terminar con el aprovechamiento global", sostuvo.

