El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este miércoles a Venezuela la liberación "inmediata" del dirigente opositor Leopoldo López, tras reunirse en Washington con su esposa Lilian Tintori.

"Venezuela debería permitir que Leopoldo López, un preso político y esposo @liliantintori (a quién recién conocí con el senador @marcorubio) que salga de prisión inmediatamente", escribió Trump en Twitter, exhibiendo una foto con Tintori.

En su mensaje, Trump exhibió una foto junto al vicepresidente Mike Pence, el senador republicano Marco Rubio y Tintori en la Casa Blanca.

NOTICIA: Tintori pide a Trump acción sin intervención en Venezuela

La reunión de Trump con la esposa de uno de los principales dirigentes opositores venezolanos se produce en medio de una confrontación diplomática entre Estados Unidos y Caracas, a menos de un mes desde que asumió el nuevo gobierno en Washington.

Venezuela should allow Leopoldo Lopez, a political prisoner & husband of @liliantintori (just met w/ @marcorubio) out of prison immediately. pic.twitter.com/bt8Xhdo7al