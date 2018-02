El diálogo telefónico entre los presidentes Peña Nieto y Trump, del pasado martes 20, de acuerdo al Washington Post, no ocurrió en un entorno placentero. El resultado: la cancelación de lo que parecía inminente primer encuentro oficial entre los mandatarios.

Andrés Rozental, presidente fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales comentó a El Economista que el desencuentro es una “repetición de la misma mala interpretación que se dio cuando se invitó a Trump a México (el 31 de agosto del 2016)”. El canciller Videgaray pensó “que un encuentro (entre Trump y Peña) acabaría con los ataques de Trump contra México, contra el TLCAN, contra el muro, etcétera”.

El que fuera embajador mexicano ante el Reino Unido entre 1995 y 1997 sustentó su afirmación al recordar lo que sucedió el pasado viernes ante la Conferencia de Acción Política Conservadora, en la que Trump regresó a su discurso anti-México al decir sobre el TLCAN: “Odio decirlo pero si no tenemos un trato justo para Estados Unidos, lo vamos a cancelar”.

Para Enrique Berruga, ex subsecretario de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Vicente Fox, la “relación bilateral llega a un nuevo nivel de deterioro” con lo ocurrido la semana pasada. “Ante una visita con un potencial de alto riesgo, era imprescindible tener toda la coreografía y todos los detalles perfectamente afinados. Dejar al azar de una llamada telefónica el destino de la primera reunión entre ambos presidentes, fue temerario y los resultados están a la vista”.

¿La tercera será la vencida?

Sobre la conveniencia de negociar un tercer intento para que los presidentes de México y Estados Unidos sostengan un encuentro, Andrés Rozental comentó: “Dado que el presidente Peña está en su ultimo año de gobierno y debido a que en dos ocasiones se ha tenido que cancelar la eventual reunión, intentarlo por tercera vez no veo cuál sería el beneficio para México, y no veo que cambie la vulnerabilidad del presidente Peña si va a Washington, y eventualmente sea objeto de un insulto”.

En este tema, Larry Rubin, presidente de la Comunidad Americana en México, también cuestionó el escenario al comentar a este diario: “No sé qué tan conveniente sea buscar otra reunión”. El también representante del Partido Republicano en México prefirió apostar por el futuro de la nueva administración del gobierno mexicano que iniciará funciones el 1 de diciembre del presente: “El próximo presidente, independientemente de quién gane las elecciones, es importante que se reúna con el presidente Trump”.

Sin embargo, Rubin comentó que, antes de valorar lo ocurrido en la conversación entre los dos presidentes, “hay que esperar las confirmaciones de los funcionarios de los dos países”. Este periódico pidió la confirmación a la Secretaría de Relaciones Exteriores; sin embargo, no tuvo respuesta.

Relaciones institucionales o relaciones personales

Después de que la cancillería mexicana distribuyera a medios algunas de las fotografías tomadas de la reunión que sostuvieron funcionarios mexicanos y estadounidenses, encabezados por Luis Videgaray y Jared Kushner, el pasado 14 de febrero, la interpretación fue que existe un buen clima entre los dos países, y seguro, entre Videgaray y Kushner. Sin embargo, el buen ánimo de la reunión entre ellos se disipó con lo sucedido con la llamada telefónica del día 20.

Para el embajador Rozental, “ha habido en ese sentido una mala interpretación de lo que son las relaciones personales y lo que son las relaciones institucionales (...) Si uno descansa sobre una relación personal (...) una relación bilateral institucional, y si la persona con la que uno está negociando se encuentra peleando por su supervivencia (Kushner), a mí me parece que no es la mejor manera de llevar una relación institucional. Las instituciones existen; la diplomacia existe para que los países se entiendan de manera institucional”. Andrés Rozental agrega que, además de contar con una relación institucional, es bueno que existe una “buena vibra entre los jefes de Estado”, pero añade, “es muy claro que Trump no quiere a Peña, y es muy claro que el presidente de México no simpatiza con Trump”.

Sobre la negociación del TLCAN, el embajador Rozental comenta que Trump puso el viernes “nuevamente en tela de juicio que los estadounidenses permanezcan en el tratado”, después de que dijera en el evento con conservadores que “El TLCAN no es bueno, nunca fue bueno”.

Relación compleja.