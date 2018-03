El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que Rusia nunca ha intentado aprovecharse de él y culpó a las agencias de inteligencia por las noticias que aseguran que Moscú recopiló información comprometedora en su contra.

En una serie de comentarios publicados en Twitter horas antes de su primera conferencia de prensa en cerca de seis meses, Trump acusó a las agencias de inteligencia de tirar "un último disparo" en su contra filtrando la información. "¿Estamos viviendo en la Alemania nazi?", preguntó.

El magnate inmobiliario reconvertido en político, que llegará a la Casa Blanca en nueve días, y su jefe de gabinete designado, Reince Priebus, calificaron como "noticias falsas" un reporte de CNN que indicó que documentos clasificados entregados a Trump la semana pasada incluyen reportes que aseguran que agentes rusos tiene información comprometedora sobre él.

"Rusia nunca ha tratado de sacar ventaja de mí. ¡No tengo nada que ver con Rusia, ni acuerdos, ni préstamos, nada de nada!", tuiteó Trump.

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING!