En la cuenta regresiva hacia la investidura presidencial, el juego de adivinanzas sobre la presidencia de Donald Trump continuó. Pero hay una realidad sobre el hombre que se convertirá en el 45º presidente este viernes. La presidencia de Trump romperá muchos moldes. La cuestión es si puede dirigir una presidencia exitosa de la misma manera que dirigió su campaña.

En casi todos los sentidos, el presidente electo está rompiendo las convenciones del estilo presidencial. Dado lo que pasó en la campaña, esto no debería ser una sorpresa, ya que Trump no ganó las elecciones prometiendo continuar con las prácticas del pasado. En otras palabras, siempre espera lo inesperado.

Su campaña fue notable por las maneras en las que evitó lo que los profesionales políticos le hubieran dicho que hacer. Dirigió una operación magra en las primarias, insultó a sus rivales y otros, prosperó en la controversia, transmitió pocos anuncios de televisión durante la campaña, adoptó un enfoque poco ortodoxo para prepararse para un debate, no abrazó una ideología consistente­, y así sucesivamente.

Sus partidarios no lo aceptaron porque quieren continuidad o mantener los negocios como siempre en Washington. Para el más apasionado de sus partidarios, los modos de Washington se apilan en su contra. Están cansados de lo que ellos consideran un juego de información privilegiada.

Encontraron un improbable campeón en un desarrollador multimillonario que habla un idioma que entienden, en lugar de la calificación política generada a partir de grupos focales o los mensajes que han sido probados y refinados. A lo largo de la transición, Trump ha dado todas las indicaciones de que pretende permanecer fiel al estilo que lo llevó hasta este punto.

A menos de una semana antes de que tomara protesta, Trump seguía sacudiendo y ofendiendo. Seguía decidido a litigar a través de Twitter y otros medios para ventilar cada agravio y sin importar cuan grande o pequeño, presidencial o no. Siempre quiere tener la última palabra.

A principios de la semana pasada, no pudo resistirse a ofender a Meryl Streep después de que ella lo atacó durante los Globos de Oro. Él la llamó sobrevalorada .

El viernes 13 de enero, como parte de una tormenta de tuits matutinos, Trump volvió a atacar a su derrotada rival, Hillary Clinton, llamándola culpable como el infierno por usar un servidor de correo electrónico privado como secretaria de Estado. ¿Fue ésta su respuesta a la noticia de que el FBI llevaría a cabo una revisión interna del controvertido manejo del director James B. Comey de la investigación sobre el correo electrónico?

El sábado, fue tras el representante de la Cámara de Georgia, John Lewis. El ícono de los derechos civiles había anunciado que no asistiría a las ceremonias inaugurales de este viernes, declarando que, debido a la injerencia de Rusia en las elecciones, no consideraba a Trump como un presidente legítimo.

Trump minimizó su crítica y dijo que el distrito de Lewis, que incluye una parte significativa de la orgullosa ciudad de Atlanta, está en mal estado y se está desmoronando . Todo esto estaba ocurriendo el fin de semana largo de Martin Luther King Jr. ¿Era una lucha que Trump necesitaba tomar?

Es un paso largo de ese tipo de estallidos a cualquier retórica en un discurso inaugural sobre la curación del país después de la larga, rencorosa y divisiva campaña presidencial. Pero luego, dada su determinación de acabar con el establishment y desafiar las maneras tradicionales de hacer negocios, el verdadero objetivo de Trump podría no ser un intento real de reconciliación en absoluto. Tal vez vea como un ejercicio infructuoso, dadas las profundas divisiones del país.

Trump también está cambiando drásticamente la tradición en asuntos de conflictos de interés, habiendo anunciado la semana pasada que no se desprenderá de su negocio. Se comprometió a establecer salvaguardias­ para evitar conflictos, pero expertos en ética dicen que las medidas que ha tomado no son suficientes. Trump no parece estar preocupado por las quejas.

Las prioridades políticas de Trump siguen siendo las mismas que en la campaña: construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, derogar y reemplazar la Ley del Salud Asequible, terminar o renegociar varios acuerdos comerciales, derribar­ al Estado Islámico. Los detalles de esa agenda; sin embargo, siguen siendo oscuros, especialmente después de una semana de comparecencias de sus nominados al Gabinete, donde los desacuerdos entre Trump y los nominados se reprodujeron como un loop en repetición.

Ellos y él parecen tener grandes desacuerdos sobre si los rusos son adversarios que deben ser enfrentados o socios potenciales para ser cortejados. Pero discrepan en otras áreas, también en temas sobre comercio, tortura, armas nucleares para Japón o qué hacer con el acuerdo nuclear iraní.

Trump dijo a periodistas el viernes pasado en la Trump Tower que no tiene ningún problema con los aparentes conflictos con sus futuros consejeros. Les dije: ‘Sean ustedes mismos y digan lo que quieren decir, no se preocupen por mí’ , dijo. Yo voy a hacer lo correcto, sea lo que sea, puedo tener razón, y pueden estar en lo cierto, pero yo dije: ‘Sé tú mismo’ .

Eso podría ser un cambio refrescante de los esfuerzos de la administración pasada y sus ganas de manejar todo, desde la Casa Blanca. O podría sugerir un proceso de toma de decisiones desordenado o incluso caótico en la nueva administración, en la que la Casa Blanca y los principales funcionarios del gabinete están en guerra unos con otros, especialmente en asuntos de seguridad nacional.

También deja abierta la cuestión de quiénes serán los verdaderos tomadores de decisiones en el gobierno de Trump, más allá del propio presidente. ¿Sus elecciones para secretario de Estado, secretario de Defensa, la CIA y el director de Inteligencia Nacional dominan? ¿O los verdaderos influyentes serán los del círculo íntimo de la Casa Blanca, entre ellos su yerno Jared Kushner y el jefe estratega Stephen Bannon o el consejero de Seguridad Nacional designado, el teniente general Michael Flynn?

De todas las formas en las que Trump parece comprometido a romper con la política y la costumbre actual es su acercamiento a Rusia. En una entrevista con The Wall Street Journal, Trump insinuó que está dispuesto a levantar las sanciones impuestas a los rusos en represalia por la piratería rusa y otras interferencias en las elecciones. Dijo que los mantendría en su lugar por un tiempo pero podría cambiar si Rusia se muestra cooperativa en la lucha contra los terroristas.

Trump ganó la elección y ganó una mayoría electoral. Pero entra en la Casa Blanca bajo una nube rusa, dado que las conclusiones de la comunidad de inteligencia de que la interferencia rusa fue expresamente hecha para dañar a Clinton y así ayudar a Trump a ganar las elecciones.

Trump finalmente admitió la semana pasada que los rusos estaban detrás de los hackeos, pero quedan muchas otras preguntas sobre lo que sucedió, cómo realmente afectó a los votantes individuales y qué relaciones, de negocios o de otro tipo, Trump podría tener con los rusos, que podrían afectar su pensamiento como presidente. La búsqueda de respuestas continuará en el Capitolio y en otros lugares. Trump no puede desear que se alejen.

Queda mucho por aprender acerca de cómo Trump ve las relaciones entre Estados­ Unidos y Rusia. ¿Su enfoque se centra principalmente en lograr que los rusos desempeñen un papel constructivo en la lucha contra el Estado Islámico? ¿O esto encaja en una visión de un mundo en el que los movimientos populistas en Europa luchan con los establecimientos existentes?

Las ceremonias inaugurales de este viernes en el Capitolio estarán marcadas por la pompa y las circunstancias tradicionales.

Trump viajará al Capitolio con el presidente Barack Obama, después de reunirse con él en la Casa Blanca, como ha sido costumbre. El almuerzo inaugural y el desfile seguirán. Eso debería ser suficiente para humillar a cualquiera, ya que la transferencia de poder se lleva a cabo.

Después de eso, será la presidencia de Donald Trump, para hacer lo él que crea conveniente. La historia y la práctica pasada y las cargas que vienen con el nuevo cargo podrían comenzar a cambiarlo. Pero ha dado todas las indicaciones de que su voluntad será una presidencia diferente a la que cualquier país ha visto en mucho tiempo, Trumpiana en todos los aspectos y por lo tanto impredecible en el enfoque y en el resultado.

Dan Balz es corresponsal en jefe para The Washington Post.