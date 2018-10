Esquipulas. El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con cortar la ayuda que su país otorga a Honduras si no detiene una caravana de migrantes que intenta llegar a Estados Unidos. Trump lanzó la advertencia en Twitter.

La posibilidad de que Honduras detenga la caravana parece limitada, debido a que los migrantes lograron cruzar el lunes hacia Guatemala. Cientos de personas que huyen de la pobreza y la violencia en su país pasaron la noche en la comunidad de Esquipulas.

“Estados Unidos ha informado de manera enérgica al presidente de Honduras que, si la gran caravana de personas que se dirige a Estados Unidos no es detenida y regresada a Honduras, no se dará más dinero o ayuda a Honduras, con efecto inmediato”, escribió el mandatario estadounidense.

Autoridades mexicanas también han advertido a los migrantes que si no cumplen los requisitos migratorios necesarios para entrar al país no se les permitirá que crucen la frontera con Guatemala.

Los migrantes hondureños que iniciaron una caravana la semana pasada con dirección a Estados Unidos reanudaron el martes su recorrido desde la ciudad guatemalteca de Esquipulas hacia el norte.

A pesar de la larga jornada caminando con los pies hinchados y adoloridos y de dormir en el suelo con sus ropas puestas, pocas frazadas y niños enfermos, los más de 2,000 migrantes estaban de pie a la madrugada.

La administración del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, en un comunicado insinuó que la caravana es promovida por rivales políticos.

La violencia en Centroamérica ha empujado a familias enteras, y en muchos casos a niños solos, a huir, emprendiendo el peligroso viaje hacia Estados Unidos.

Ruta insegura

Carlos Reyes, de 20 años y uno de los migrantes que viaja con los ojos puestos en Estados Unidos, dijo que el domingo intentaron asesinarlo por ser gay. “Unos hombres me iban a matar, me oculté y salimos solo porque la policía nos ayudó. Me querían matar por lo que soy”, sostuvo.

Karla Maldonado tiene sólo 16 años, pero está decidida a migrar. La adolescente viaja con su prima Gabriela Natareno, de 27. “Yo estudiaba primero básico, pero me voy porque quiero algo mejor”, explicó. La joven confía en que podrá llegar a Estados Unidos y aseguró que no tiene miedo de que las separen.

Hace cinco días, el vicepresidente estadounidense Mike Pence les pidió a los presidentes de Honduras y Gutemala, y al vicepresidente de El Salvador, esfuerzos para impedir que salgan sus ciudadanos hacia Estados Unidos, incluso, les ofreció dinero.