Washington.- El presidente Donald Trump fustigó hoy al juez federal James Robart, quien la noche del viernes suspendió en forma temporal las restricciones migratorias que el mandatario estadunidense ordenó dos semanas atrás, y anticipó que será revocada.

La opinión de este llamado juez, que esencialmente le quita a nuestro país capacidades policiacas, es ridícula y será revocada , dijo Trump esta mañana en un mensaje en su cuenta oficial Twitter, a menos de diez horas de la sorpresiva orden dictada por el juez.

Robart, juez de la Corte de Distrito en Seattle, Washington, concluyó que las circunstancias presentadas son tales que se debe intervenir para cumplir su papel constitucional en nuestro gobierno tripartito".

La suspensión de las restricciones migratorias fue emitida en respuesta a la demanda presentada inicialmente por el estado de Washington y a la que posteriormente se sumó Minnesota.

El fiscal general del estado de Washington, Ben Ferguson, señaló que están listos para llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia para disputar la constitucionalidad del veto migratorio.

Poco después del fallo de Robart, la Casa Blanca anunció que el Departamento de Justicia presentará a la brevedad una moción de emergencia para invalidar la decisión de un juez de Seattle que puso en suspenso el veto migratorio del presidente Trump.

El vocero presidencial Sean Spicer dijo en un breve comunicado que la orden de Trump busca proteger la patria y él tiene la autoridad constitucional y la responsabilidad de público estadunidense , señaló en un breve comunicado.

Creemos (que la orden ejecutiva) es legal y apropiada , indicó.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!