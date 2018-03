El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó la toma de juramento del fiscal general Jeff Sessions la mañana de este jueves para firmar tres decretos, incluyendo uno que apunta a los carteles internacionales del narcotráfico y a quienes cometen delitos contra las agencias de la ley en el país.

"Estos tiempos peligrosos requieren un fiscal general decidido", dijo Trump en una ceremonia en la Oficina Oval para Sessions, quien afirmó que la creciente criminalidad es una "tendencia peligrosa y permanente" en Estados Unidos y también prometió "poner fin a esta anarquía" de la inmigración ilegal.

Al juramentar a Sessions como el nuevo secretario de Justicia, Trump dijo que la ceremonia "debe ser vista como un claro mensaje a los pandilleros y narcotraficantes que aterrorizan a gente inocente. Su momento ha terminado. Una nueva era de justicia comienza, y comienza en este momento".

El mandatario firmó también otros dos decretos ordenando al Departamento de Justicia crear una comisión para reducir los crímenes violentos y diseñar un plan para detener la violencia contra efectivos policiales.

El congresista republicano Bob Goodlatte, presidente de la comisión de justicia de la cámara baja, expresó su beneplácito por los decretos ante lo que describió como "un flujo continuo de drogas ilícitas y peligrosas hacia Estados Unidos".

Hablando ante periodistas en la oficina oval poco antes de que Sessions fuera juramentado por el vicepresidente Mike Pence, el mandatario anunció la firma de tres nuevas ordenes ejecutivas que servirán como base para esta encomienda.

Trump ordenó al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emprender todas las acciones necesarias y legales para atacar la infraestructura de los grupos del crimen organizado que se han extendido por nuestra nación y están destruyendo a nuestra juventud .

