El presidente de Estados Unidos, Donald Trump pidió a sus seguidores en Twitter que se unan a él en "homenaje al papel crucial de las mujeres" en Estados Unidos y el mundo.

Trump tuiteó que tiene "tremendo respeto por las mujeres y las muchas funciones que cumplen que son vitales para la trama de nuestra sociedad y nuestra economía".

Las organizadoras de la marcha masiva de las mujeres en Washington al día siguiente de la juramentación de Trump piden que las mujeres se tomen el día libre el miércoles y las animan a no gastar dinero para mostrar su fortaleza económica e impacto en la sociedad estadounidense.

