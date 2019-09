Durante una visita a una sección de un muro que separa Estados Unidos con México en California, el presidente Donald Trump dijo que aún existe una emergencia nacional con respecto a la seguridad fronteriza.

Trump aseguró además que las tropas estadounidenses podrían ser retiradas de la frontera cuando se construya finalmente el muro y agregó que si México deja de ayudar a detener el flujo de inmigrantes, se analizará imponer aranceles a las importaciones mexicanas.

En su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense publicó la tarde de este miércoles una imagen con un mensaje en español y en inglés en el que advirtió: "No más falso asilo. No más 'detener y soltar'. No más entrada ilegal en Estados Unidos.

Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo la tarde del pasado miércoles 11 de septiembre una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que hablaron sobre la seguridad de la frontera sur.

kg