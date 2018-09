El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que su amistad con su homólogo chino Xi Jinping puede haber terminado tras acusar a China de socavar sus chances en las elecciones de medio mandato.

Xi "quizás ya no sea más mi amigo pero creo que probablemente me respeta", dijo Trump, y aseguró que la disputa comercial con China no ha provocado ningún impacto en la economía estadounidense.