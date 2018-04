El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que él no tenía prisa en que los negociadores concluyeran las conversaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero que creía que estaban muy cerca de llegar a un acuerdo.

"Las cosas avanzan bien", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca, añadiendo que él no estaba presionando para que se alcanzara rápidamente un acuerdo sobre las modificaciones al TLCAN.

"No hay cronograma. La agricultura está bien con el TLCAN, no estupendo. Vamos a hacer que sea estupendo. Nos estamos acercando mucho a un acuerdo. Podría ser tres o cuatro semanas, podría ser dos meses, podría ser cinco meses. No me preocupa", añadió el mandatario.

